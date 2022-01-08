«СССР сделал много хорошего для Казахстана.
Семипататинский полигон для испытания ЯО.
Байконур с его мертвыми от ракетного топлива и падающих ступеней степями.
Полигон на острове Возрождения, где испытывали бактериологическое оружие»
Пишут о том, что Токаев уже поставил вопрос о размещении на постоянной основе «миротворческих» сил на возрожденной военной базе в Байконуре. База будет действовать под юрисдикцией РФ на основе бессрочной аренды и включать территорию космодрома Байконур.
На штыках возвращают «Байконур» в родную гавань.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов