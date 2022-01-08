​«СССР сделал много хорошего для Казахстана.

Семипататинский полигон для испытания ЯО.

Байконур с его мертвыми от ракетного топлива и падающих ступеней степями.

Полигон на острове Возрождения, где испытывали бактериологическое оружие»

Пишут о том, что Токаев уже поставил вопрос о размещении на постоянной основе «миротворческих» сил на возрожденной военной базе в Байконуре. База будет действовать под юрисдикцией РФ на основе бессрочной аренды и включать территорию космодрома Байконур.

На штыках возвращают «Байконур» в родную гавань.

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов