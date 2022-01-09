Оглашен приговор полицейскому из Саратова Сергею Шнайдеру, совершившему изнасилование 18-летней девушки.

Дежурному полиции вменили в вину кроме насильственного полового акта превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения.

После 2-х месяцев судебных заседаний офицер полиции Шнайдер, прослуживший в органах 5 лет, был признан виновным. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Громкое преступление было совершено ночью 20 июля 2021 года в участковом пункте полиции №4 на улице Ипподромная в городе Саратове.

Изнасилованию подверглась 18-летняя девушка. Жертва преступления сообщила в своем заявлении, что с 00.30 до 02.30 в помещении для задержанных ее избил, а затем изнасиловал 33-летний дежурный С. Шнайдер.

Соедствие выяснило, что в ночь на 20 июля 2021 года теперь уже бывший сотрудник дежурной части отдела полиции № 4 в составе УМВД России по городу Саратову доставил в отдел полиции 18-летнюю девушку, при этом не имея на то законных оснований.

Выполняя просьбу своего друга, с супругой которого у задержанной был конфликт, Шнайдер применил к жительнице Саратова физическую силу, ударив ногой в область тела.

Далее, применив физическую силу к 18-летней девушке, а именно нанеся ей не менее 4 ударов в область лица и тела, преступник в погонах совершил ее изнасилование.

Как следует из материалов дела, Шнайдер свою вину так и не признал. Наличие использованного презерватива в корзине для мусора на своем служебном месте он обьяснил добровольным половым актом якобы с другой своей знакомой.

Уже 30 июля в отношении лейтенанта Шнайдера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Инасилование», а 3 августа он был задержан и вскоре заключен под стражу.

Пока расследовалось уголовное дело, Шнайдер был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В пресс-службе суда отметили, что приговор в законную силу еще не вступил.