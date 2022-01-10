Следователи СУ СКР выясняют обстоятельства гибели 84-летнего мужчины и 83-летней женщины в Волжском районе Саратова.

По предварительным данным, днем 10 января 58-летняя жительница Саратова решила навестить своих пожилых родителей.

Уточняется, что мать с отцом жили в частном доме на улице Столыпина областного центра.

Однако в доме супругов не оказалось. Тогда дочь направилась в баню, расположенную на территории домовладения. Здесь она нашла мертвыми своих родителей, — уточнили в ведомстве.

Вызванная на место происшествия «скорая» констатировала смерть пожилой четы.

После осмотра места происшествия сотрудники СКР установили, что баня отапливалась газовым котлом, а сама парная была сильно перетоплена.

По предварительному заключению, гибель мужа с женой была ненасильственной и, скорее всего, по причине отравления продуктами горения.

В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти. Проверка продолжается.