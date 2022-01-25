Саратовский регоператор по обращению с ТКО взыщет 7,2 млн рублей по судебным приказам в январе

С начала 2022 года Саратовский филиал АО «Ситиматик» получил и готовит к предъявлению почти 1,5 тысячи судебных приказов на взыскание задолженности за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Общая сумма по вынесенным судебным приказам превышает 7,2 млн рублей.

— Новогодние праздники не снизили темпы работы с должниками за услугу по обращению с ТКО из числа собственников квартир и жилых домов. Порядок взыскания через судебные приказы остается самым быстрым и одним из самых эффективных. Он не требует присутствия сторон и выносится мировым судьей за одно заседание. Сама же процедура списывания задолженности через банк пройдет автоматически при поступлении денежных средств на счет должника, — рассказал директор саратовского филиала регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напоминаем, что должников, которые и после вынесения решения суда не торопятся оплатить долги, ждет визит судебных приставов. В счет погашения долга может быть изъято автотранспортное средство, наложен арест на имущество должника, а также ограничен выезд за границу. Сам факт принудительного взыскания долгов заносится в кредитную историю физлица, что в дальнейшем может повлиять на принятие решения о выдаче кредитов.

Во избежание неприятных последствий саратовский филиал АО «Ситиматик» рекомендует оплачивать услугу по обращению с ТКО вовремя и в полном объеме, при возникновении задолженности не игнорировать извещения о необходимости ее погасить. Смена агента по начислению платы за услугу регоператора не повлияла на способы оплаты, они остались прежними: банковские онлайн сервисы, на сайте dom.gosuslugi.ru, оплата наличными принимается в отделениях «Почты России» и любых банках. При оплате необходимо указывать номер лицевого счета.

Получить дополнительную консультацию по вопросам оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО можно по телефону «горячей линии»: 8 (8452) 57-35-55.