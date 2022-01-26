В Саратове продолжается ночная уборка территории от снега. В ночь с 26 на 27 января с 20 до 24 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничат парковку по следующим улицам:

— ул. Жуковского от ул. Планерная до ул. Ароновой;

— ул. Рахова от ул. Кутякова до ул. Посадского.

Также, с 20 до 5 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим улицам:

— 13-й Белоглинский проезд (под мостом);

— ул. Кутякова от паспортного стола до ул. Рахова;

— ул. Одесская от 8-й гор. больницы и вниз;

— ул. Тархова от пр. Строителей в сторону ул. Топольчанская;

— ул. Измайлова от ул. 2-я Прокатная до ул. Загороднева.

Кроме того, для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями и мешающих уборке, привлекаются сотрудники ГИБДД. За прошедшую ночь был эвакуирован 21 автомобиль. Так, в случае необходимости сегодня будут эвакуированы автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по

следующим улицам:

— ул. Московская от ул. Радищева до ул. Некрасова;

— ул. Московская от ул. Мичурина до Набережной Космонавтов;

— ул. Рабочая от ул. Рахова до ул. Чапаева;

— ул. Советская от ул. Рахова до ул. Чапаева;

— ул. Мичурина от ул. Радищева до ул. Провиантская;

— ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горной;

— ул. Тархова от пр. Строителей в сторону ул. Топольчанская.