В Саратове продолжаются круглосуточные работы по очистке территории от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня, в ночь с 28 на 29 января, с 20:00 до 5:00 запланировано ограничение стоянки и движения в районе

перекрестка улиц Московская и Рахова.

Также для освобождения территории привлекаются сотрудники ГИБДД. За прошлую ночь были эвакуированы 23 автомобиля.

В случае необходимости будут эвакуированы автомобили по следующим улицам:

— ул. Московская от ул. Радищева до ул. Некрасова, от ул. Лермонтова до

Набережной Космонавтов;

— ул. Советская от ул. Рахова до ул. Чапаева;

— ул. Т.Шевченко от ул. Вольская до ул. М.Горького;

— ул. Мичурина от ул. Радищева до ул. Провиантская;

— ул. Чернышевского от ул. 2-я Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

— ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;

— ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская;

— ул. Лермонтова от ул. Октябрьская до Обуховского пр.;

— ул. Дегтярная от ул. Чернышевская до ул. Б. Садовая;

— ул. 2-я Садовая (малая) от ул. Рахова до ул. Хользунова.