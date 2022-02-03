Министерство по делам территориальных образований Саратовской области, Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области» приглашают студентов, магистрантов и обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций принять участие в региональном конкурсе «Нам здесь жить: молодёжь и местное самоуправление».

Конкурс приурочен к всероссийскому Дню местного самоуправления и проходит по следующим направлениям: написание эссе «Мой муниципалитет – 2035», раскрывающего авторское видение будущего своего муниципального образования; разработка социальной рекламы, направленной на популяризацию местного самоуправления среди молодёжи и привлечение молодёжи к участию в осуществлении местного самоуправления; создание видеоролика, посвящённого своему муниципальному образованию, развитию в нём местного самоуправления и участию молодёжи в осуществлении местного самоуправления; разработка проектной идеи, направленной на решение различных вопросов осуществления местного самоуправления с привлечением молодёжи в своём муниципальном образовании.

— В этом сезоне конкурса лауреаты получат рекомендацию для заключения договора о целевом обучении с органом местного самоуправления. Это является уникальной возможностью не только для абитуриентов, но и для студентов, находящихся в поиске работы, – подчеркнул член конкурсной комиссии, доцент кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев. – Более того, разработки участников проектной номинации будут переданы в соответствующие местные администрации. С 2021 года закон позволяет гражданам с 16 лет вносить на рассмотрение инициативные проекты по решению вопросов местного значения, поэтому нашей задачей является содействие реализации этого права в разных форматах.

Работы принимаются до 11 апреля 2022 года по адресу электронной почты: forumpiu@mail.ru.