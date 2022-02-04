Сегодня, 4 февраля, на территории Саратова продолжается уборка от снега и наледи. В работах на очистке улиц,

дворов и общественных пространств задействованы 6256 рабочих и 704 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, дороги федерального, регионального и местного значения убирают 299 единиц техники. Дворовые территории очищают 1721 дворник и 118 машин спецтехники. Объекты социальной сферы расчищают 153 единицы техники и 844 технических сотрудника.

К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 134 машин спецтехники и 3447 рабочих.