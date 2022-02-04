В ночь с 4 на 5 февраля с 20:00 до 6:00 запланировано ограничение стоянки и движения по улицам Саратова из-за проведения комплексной уборки снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничат парковку по следующим улицам:

— ул. Гвардейская вблизи РЦ «Александрия»;

— ул. Яблочкова от ул. Вольская до ул. Горького.

В случае необходимости будут эвакуированы автомобили, припаркованные под запрещающими знаками, а также брошенные на проезжей части по следующим улицам:

— ул. Антонова;

— ул. Ипподромная;

— ул. Рахова от ул. Б.Горная до ул. Кутякова;

— ул. Б. Горная от ул. Рахова до ул. Вольская;

— ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Радищева;

— ул. Пугачева от ул. Кутякова до ул. Б. Горная;

— ул. Тархова от пр. Строителей в сторону ул. Топольчанская;

— ул. Слонова;

— ул. Пугачева от ул. Мичурина до ул. Советская;

— ул. Рахова;

— ул. Загороднева ;