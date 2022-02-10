Инцидент со «скорой» произошёл утром 10 февраля в Балакове Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, на пересечении улиц Коммунистическая и Ленина не разъехались «скорая помощь» и «Volkswagen Touareg».

Позже в министерстве здравоохранения региона уточнили, что балаковская бригада «скорой» везла пациента в реанимационное отделение балаковской горбольницы. Машина скорой помощи ехала со включенными спецсигналами.

В результате столкновения пациент в «неотложке» не пострадал и был быстро перенаправлен в стационар другой бригадой.

Очевидцы утверждают, что спецавтомобиль не пропустила на перекрёстке иномарка.