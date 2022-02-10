Парк покорителей космоса вошел в окружной проект «Волжское путешествие»

«В регионах ПФО уже реализуется ряд социально значимых проектов, которые вошли в состав окружных инициатив и получили федеральную поддержку. Это строительство медицинских учреждений, систем водоснабжения и туристических объектов. Сегодня мы подробно обсудили планы по комплексной модернизации городского электротранспорта в регионах Приволжья. Консолидация инструментов национальных проектов, ресурсов внебюджетных фондов и субъектов позволит ускорить решение поставленных задач по прорывному социально-экономическому развитию регионов», — заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании по реализации окружных инициатив Приволжского федерального округа.

В совещании приняли участие представители Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, Минобрнауки, Минздрава, Минприроды, Минтранса, Минэнерго России, Ростуризма, а также Координационного центра Правительства России.

В число окружных инициатив ПФО вошли: «Волжское путешествие», «Чистая вода Поволжья», «Скоростной общественный электротранспорт», «Новые производственные технологии» и «Региональная медицина Поволжья».

Одним их проектов окружной инициативе «Волжское Путешествие», которая объединила 7 регионов ПФО, есть и саратовский проект — «Развитие парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина». Кроме него в общий туристический маршрут включены «Доступный Урал» (Пермский край), Паломническо-туристический кластер «Арзамас-Дивеево-Саров», «Нижегородский Кремль для жителей и туристов» (Нижегородская область), «Великий волжский путь» (Республика Татарстан), «Центр этнотуризма на Волге» (Марий Эл), Паломническо-туристический кластер «Санаксарь-Темников» (Республика Мордовия) и «Геопарк «Ундория» — всемирное наследие» (Ульяновская область).

Данные проекты формируют единый национальный речной туристический маршрут, для которого отобраны отдельные объекты в каждом регионе ПФО. Среди объектов Саратовской области выбран «Парк покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина», который был построен в регионе в 2021 году в рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос и стал одним из наиболее известных и посещаемых туристических объектов Саратовской области.

— Внутренний туризм на федеральном уровне получил очень серьезные инструменты и ресурсы для развития инфраструктуры, создания и продвижения межрегиональных туристских проектов и маршрутов, маркетинга путешествий по стране. Наш регион уже активно принимает участие в федеральных инициативах. В регионе на средства федерального гранта реализован проект «Немцы Поволжья», региональные туристические компании и объекты принимают участие в программе туристического кэшбека. Открытие Парка покорителей космоса стало одним из наиболее значимых событий в развитии инфраструктуры туризма. Будет замечательно, если этот объект получит дополнительные ресурсы для развития в рамках Национального проекта, – заявила в связи с этим событием председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.

На совещании вице-премьер поручил всем заинтересованным министерствам и ведомствам оказать содействие регионам в создании качественных турмаршрутов.

— Для их более качественной реализации необходимо использовать инструменты нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», привлекать инвесторов для создания комфортных мест размещения. Прошу все заинтересованные министерства и ведомства, это в первую очередь, Ростуризм, Минстрой, Минтранс, Минкультуры, а также корпорацию «Туризм.РФ» активно включиться в работу. Задача — в тесном контакте с субъектами и бизнесом создать качественные межрегиональные маршруты, которые будут интересны не только россиянам, но и иностранным гостям, — отметил он.