На 13 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2492 новых случая заболевания коронавирусом.

Это существеннее больше, чем вчера. Отметим, что в последнее время наблюдается ощутимый рост.

Общее количество заболевших в области составляет 165788 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 133552 человека, за сутки — 640.

На стационарном лечении находятся 2024 человека, на амбулаторном — 24902.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 1042, Энгельсском районе — 459, Балаковском — 179, Ершовском — 88, Вольском — 77, Балашовском — 75, Пугачевском — 70, Татищевском — 69, Аткарском — 60, Хвалынском — 59, Ртищевском — 47, Петровском — 37, Краснокутском — 35, Федоровском — 28, Дергачевском — 24, Самойловском — 20.

Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет — 99;

— 7-14 лет — 119;

— 15-17 лет — 58;

— 18-29 лет — 322;

— 30-49 лет — 1024;

— 50-64 лет — 567;

— 65 и старше — 303.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 60, с признаками ОРВИ — 2428, с бессимптомным течением — 4.