Тройное ДТП произошло 25 февраля у Воскресенского кладбища в Саратове.

Как сообщили в областной ГИБДД, в аварии получила травмы молодая женщина.

По предварительной информации, в 10.10 напротив дома № 25 по улице 2-я Выселочная 36-летний водитель легкового автомобиля «Volkswagen Polo» столкнулся с автомобилем «Chevrolet Ave», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

Кроме того, в аварию попал и «Mitsubishi» с 30-летним автомобилистом.

О пострадавшей в столкновении пассажирке «Chevrolet» сообщается, что ей 32 года и она доставлена в больницу.