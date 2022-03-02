Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащего в ходе спецоперации в Донбассе.

Стало известно, что в ходе спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб житель Аткарского района.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Максима Фатиховича Ханыгина. Мужественный, отважный человек, истинный патриот своей страны. Он погиб, защищая наш народ, мирную жизнь. Большое горе для всех нас. Саратовцы скорбят. Наши сердца полны боли и благодарности. Вечная слава герою Родины! Семье военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь, — сказал губернатор.