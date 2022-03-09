В Саратовской области на базе 13 профессиональных образовательных организаций планируется создать филиалы юношеских автошкол. Об этом сообщает председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
По его словам, обучаться в них смогут дети от двенадцати лет. Занятия в филиалах планируется начать уже в мае текущего года.
— В настоящий момент в регионе есть только одна юношеская автошкола «Орленок», расположенная в Саратове. Изучать правила дорожного движения и осваивать мастерство вождения в ней могут только школьники из областного центра и Энгельса. Такая возможность должна быть и у ребят в районах области.
— Из воспитанников будет формироваться сборная области для участия во Всероссийских соревнованиях по юношескому автоспорту. Кроме того, создание сети юношеских автошкол позволит проводить турниры и регионального уровня, — отмечает Бусаргин.
Филиалы планируется открыть на базе следующих учреждений:
— Энгельсский политехникум;
— Энгельсский колледж профессиональных технологий;
— Энгельсский механико-технологический техникум;
— Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум (г. Балаково);
— Балаковский промышленно-транспортный техникум;
— Новоузенский агротехнологический техникум;
— Александрово-Гайский политехнический лицей;
— Саратовский техникум отраслевых технологий;
— Калининский техникум агробизнеса;
— Балашовский техникум механизации сельского хозяйства;
— Петровский агропромышленный лицей;
— Ивантеевский политехнический лицей;
— Озинский лицей строительных технологий и сервиса.