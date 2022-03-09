В Саратовской области на базе 13 профессиональных образовательных организаций планируется создать филиалы юношеских автошкол. Об этом сообщает председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

По его словам, обучаться в них смогут дети от двенадцати лет. Занятия в филиалах планируется начать уже в мае текущего года.

— В настоящий момент в регионе есть только одна юношеская автошкола «Орленок», расположенная в Саратове. Изучать правила дорожного движения и осваивать мастерство вождения в ней могут только школьники из областного центра и Энгельса. Такая возможность должна быть и у ребят в районах области.

— Из воспитанников будет формироваться сборная области для участия во Всероссийских соревнованиях по юношескому автоспорту. Кроме того, создание сети юношеских автошкол позволит проводить турниры и регионального уровня, — отмечает Бусаргин.

Филиалы планируется открыть на базе следующих учреждений:

— Энгельсский политехникум;

— Энгельсский колледж профессиональных технологий;

— Энгельсский механико-технологический техникум;

— Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум (г. Балаково);

— Балаковский промышленно-транспортный техникум;

— Новоузенский агротехнологический техникум;

— Александрово-Гайский политехнический лицей;

— Саратовский техникум отраслевых технологий;

— Калининский техникум агробизнеса;

— Балашовский техникум механизации сельского хозяйства;

— Петровский агропромышленный лицей;

— Ивантеевский политехнический лицей;

— Озинский лицей строительных технологий и сервиса.