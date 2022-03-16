16 марта 2014 года состоялся общекрымский референдум, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Об этом напомнил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов Z».

«Сегодня важная для всех нас дата. День проведения референдума в Крыму. Восемь лет назад жители Крыма выбрали свой путь. Путь воссоединения с Россией. Путь Победы над нацизмом и убийствами мирных жителей. За 23 года аннексии Украиной полуострову был нанесён большой ущерб.

Тогда, в 2014 году, жители нашей области поддержали крымчан. Отправляли на полуостров грузы с гуманитарной помощью. Продуктами, лекарствами, одеждой. Все это было необходимо жителям Крыма.

Люди жили в постоянном страхе за свою жизнь. Под угрозой истребления бандеровцами и нацистами. Также как и жители ДНР и ЛНР уже восемь лет живут под постоянными обстрелами и атаками нацистов.

Жители нашей области и сегодня помогают братскому народу. Встали на защиту мирных граждан. Оказывают благотворительную помощь беженцам. Отправляют гуманитарные грузы в Донбасс. Это вклад в нашу общую победу. Вместе победим», — пишет Николай Панков.