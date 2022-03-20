В одном из магазинов Саратова найдено сало с геномом африканской чумы свиней. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

По словам ведомства, производителем продукции является ООО МП «Мясторг».

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.

Сотрудники ведомства уточняют, что африканская чума не предоставляет опасности для человека.

Напомним, последний раз в Саратове обнаружили генетический материал вируса АЧС 15 февраля в хозяйстве ИП, осуществляющего предпринимательскую деятельность в поселке Тепличный.