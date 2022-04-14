Мэр Саратова Михаил Исаев предложил назвать одну из улиц города в честь Петра Столыпина. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Глава города напомнил, что сегодня, 14 апреля, насчитывается 160 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина. Реформатор занимал пост губернатора в Саратове более 3-х лет.

— При нем наш город входил в тройку самых крупных и четверку самых динамично развивающихся. Именно в период управления губернией Столыпиным началась асфальтировка дорог, была усовершенствована телефонная сеть, положено начало газовому освещению города, в городе началось устройство водопровода и мостовых.

Огромное внимание реформатор уделял строительству социальных объектов, в частности школ и больниц. Речь идет про глазную клинику, Мариинскую женскую гимназии, мужское и коммерческое училища. Многие эти объекты до сих пор сохранили свой первоначальный функционал.

После того, как на блестящую работу молодого саратовского губернатора обратил внимание сам император, он был назначен министром внутренних дел. Но он всегда помнил о нашем крае и продолжал помогать ему. Именно благодаря Петру Аркадьевичу в Саратове появились университет и консерватория. Это полностью его заслуга, — отметил мэр города.