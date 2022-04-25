Не должно быть никаких сдерживающих факторов в строительстве дома для врачей инфекционной больницы в Елшанке. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил глава региона Валерий Радаев заявил по итогам рабочей планёрки на объекте.

Сейчас завершена кирпичная кладка первых двух подъездов дома на 200 квартир, по остальным она идёт на уровне 1-5 этажей. Работают три башенных крана и проводятся остекление, внутренняя разводка коммуникаций. На объекте работает 87 человек.

—Мы отдаем подрядчику финансирование с учетом удорожания, так что никаких проблем не должно возникнуть. Дом особый, он строится для наших медиков, его нужно сделать особенно качественно. Первая очередь — в высокой степени готовности, и теперь всё зависит от расторопности подрядчика. Нам нужен готовый дом, а не процесс его строительства, — отметил глава региона.