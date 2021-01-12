Мусоровывозящие компании обеспечивают вывоз ТКО с контейнерных площадок Саратовской области без выходных и в рамках регулярного графика. Ежедневно на маршруты выходит до 365 мусоровозов. Специалисты Регоператора отмечают естественное сезонное увеличение объема отходов на контейнерных площадках общего пользования.

— Мы внимательно отслеживаем качество работы наших подрядчиков в Саратове и районах области. Видим, что в целом работа ведется системно и в рамках графика и маршрутов. Одной из типичных сложностей в праздничные дни стали беспечные автолюбители, которые блокируют проезды к контейнерам. Важно помнить, что спецтехника обладает большими габаритами, чем легковой транспорт и требует больше пространства для маневра, — рассказал директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что по вопросам качества вывоза ТКО мусоровывозящими компаниями жители могут обратиться в контакт-центр Регоператора по номеру: +7-845-225-64-90.