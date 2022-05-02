В Саратове на Радоницу до кладбищ пустят дополнительные автобусы. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации.

— От площади им. Ленина В.И. до Старого Елшанского кладбища будут работать маршруты № 35 и № 108 с увеличенным количеством автобусов, дополнительно будут задействованы автобусы большой вместимости. От площади им. Ленина В.И. до Нового Елшанского кладбища организована работа маршрута № 108 с увеличенным количеством подвижного состава. От стадиона «Волга» до Увекского кладбища с увеличенным количеством автобусов будут работать маршруты № 22, 36, 39, — уточнили в ведомстве.

Кроме того, для обеспечения безопасности движения во время мероприятий на 3 мая ограничат движение и стоянки транспорта.

Ограничения коснутся улиц по проспекту им. 50 лет Октября (на участке от ул. Одесская до дома № 128А по проспекту им. 50 лет Октября).