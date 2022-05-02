В Саратовской области весенние лесокультурные работы выполнены на 50%. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своём телеграм-канале.

По его словам, на территории региона продолжаются весенние лесокультурные работы. С начала сезона посажено порядка 700 гектаров из 1387.

Всего в этом году запланирована высадка на площади 2594 гектара. Осенью планируется провести лесоразведение за счет средств областного бюджета на площади 141,4 гектара.

— Кроме того, в летне-осенний период 2022 года предстоит выполнить содействие естественному возобновлению лесов на площади 785,6 га и компенсационное воспроизводство лесов на площади 186 га.

Процент весенних лесокультурных работ из общего объема работ по воспроизводству лесов составляет 55,5 %, — поделился чиновник.