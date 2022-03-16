Саратовский филиал АО «Ситиматик» в марте этого года впервые с начала своей деятельности начислит пени бюджетным учреждениям региона, игнорирующих своевременную оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО. Решение об их начислении принято в рамках масштабной кампании по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

По предварительным расчетам специалистов, данная штрафная санкция коснется более 600 учреждений, финансируемых из бюджетов различного уровня, а общая сумма пени превысит 4,5 млн рублей. Все учреждения, имеющие задолженность, не однократно получали досудебные претензии, списки должников направлялись в администрации районов.



«Федеральное законодательство при просрочке оплаты коммунальных услуг предусматривает различные санкции к неплательщикам, в том числе начисление пеней. Исключений для бюджетных организаций в нем нет. Наша компания почти 4 года не прибегала к этому рычагу влияния. Мы направляли уведомления и претензии, вели переговоры, входили в положение, рассчитывая на сознательность руководителей бюджетных учреждений. Сейчас возможность не взыскивать задолженность исчерпана. Пени в марте будут начислены за весь период не оплаты и на всю сумму задолженности. Мы понимаем, что данный шаг осложнит работу бюджетных организаций, поэтому настоятельно рекомендуем оплатить долги в ближайшее время и в дальнейшем их не накапливать», — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, размеры пеней за несвоевременную или неполную оплату потребленных коммунальных услуг в ряде случаев могут достигать суммы основного долга, значительно увеличивая итоговую сумму к оплате. В случае взыскания задолженности через суд затраты для должника вырастают еще больше.

Ответственным лицам бюджетных учреждений для урегулирования проблемы задолженности необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить либо обратиться к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик» для выработки совместного решения вопроса по телефону: 8 (8452) 25-64-90.