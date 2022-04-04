Сегодня морковка отмечает свой день.

Чтоб вы знали, этот овощь-корнеплод родом из Средней Азии не всегда был оранжевого цвета.

Учёные выяснили, что первая морковь была пурпурной снаружи и желтой внутри.

На протяжении тысячи лет культивации морковь была разных цветов: красного, белого, черного, желтого и даже фиолетового.

Выращенная в 16 веке в Голландии оранжевая морковка была намного слаще и сочнее. Слаще нее только свекла.

Полезные свойства яркого корнеплода можно перечислять долго. Интересно, что рыжую красавицу активно используют кондитеры и даже бариста, готовя из неё вкусный кофе.