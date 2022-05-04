Эта дата появилась на свет после трагических событий во время тушения лесного пожара в декабре 1998 года в Австралии.

Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных.

Не будучи первым случаем гибели огнеборцев, именно это печальное происшествие подтолкнуло к учреждению Международного дня пожарных.

Кстати, в России многие ошибочно называют пожарных пожарниками. Делать этого не следует, так как на слэнге «пожарник» — обгоревхший труп человека.

А еще всем борцам с огнём желают сухих рукавов. И дело не в одежде, а в пожарных гидрантах (шлангах в просторечии), которые называются «рукавами».