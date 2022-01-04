Праздник длинных макарон придумали в США.

Спагетти любят во всем мире благодаря их простоте и универсальности. Спагетти можно есть с чем угодно: с мясом, овощами, сыром.

Говорят, это блюдо придумали арабы, но сейчас оно ассоциируется с солнечной Италией, где изобрели различные виды макарон, называемые исключительно «паста» (в переводе — тесто).

Актриса Софи Лорен, известная своей точеной фигурой даже в зрелом возрасте, обожает готовить спагетти. Главный ее секрет при поедании лапши без вреда для фигуры — немного не доваривать ее, оставляя немного жестковатой в середине.

Как говорится, настоящие спагетти не полнят!