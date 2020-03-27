Стали известны результаты Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам заключительного этапа Олимпиады в Саратовской области определен 1 золотой медалист, 1 серебряный медалист, 14 победителей и 33 призера.

Золотым медалистом Олимпиады стала студент 4 курса Поволжского института управления РАНХиГС Мария Силаева. Она набрала 93 балла в направлении «Управление персоналом» (категория «бакалавриат»).

— Участвуя в олимпиаде «Я – профессионал», я хотела проверить свой уровень знаний и компетенций. В прошлом году мне удалось войти в призеры, и я рассчитывала, что улучшу свой результат — так и получилось! – поделилась впечатлениями студент ПИУ РАНХиГС Мария Силаева. Золотая медаль открыла для меня широкие возможности для дальнейшего обучения — льготы для поступления в магистратуру. А включение в Национальную базу «Я – профессионал» даст мне возможность пройти стажировку в крупной российской компании. В целом участие в этой Олимпиаде дает мощный заряд вдохновения и уверенности в своих силах.

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС является соорганизатором олимпиады «Я — профессионал» в направлении «Управление персоналом». Заведующий кафедрой управления персоналом ПИУ РАНХиГС Наталья Моисеенко отметила:

— Олимпиада «Я – профессионал» позволяет каждому студенту оценить свои знания, компетенции по решению реальных практических задач в области кадрового менеджмента, так как кейсы для заключительного этапа предоставляются непосредственно работодателями. Олимпиада создает условия для дальнейшего развития, заставляет по-другому посмотреть на учебный процесс, мотивирует на освоение новых форм и методов управления персоналом.

Кроме того, студенты Поволжского института управления РАНХиГС приняли участие в Олимпиаде по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Социальная работа», «Экономика».

— Значимость подготовки квалифицированных кадров для государственной и муниципальной службы отмечают сейчас на самом высоком уровне, на это неоднократно обращал внимание в своих выступлениях Президент России В.В. Путин, — прокомментировала призёр Олимпиады в направлении «Государственное и муниципальное управление», магистрант ПИУ РАНХиГС Алёна Поторопина. — В этой связи олимпиаду «Я – профессионал» можно назвать «лакмусовой бумажкой» для молодых людей, позволяющей на студенческой скамье оценить уровень своих знаний в профессиональной области. Конечно, в первую очередь, речь идёт о знании законодательства, грамотности, способности генерации решений в заданных условиях. Поэтому это хорошая самопроверка. Желаю участникам следующих сезонов успехов и выражаю благодарность организаторам Олимпиады!

По итогам состязания лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также имеют возможность пройти стажировки и трудоустроиться в крупнейших российских компаниях.

Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.