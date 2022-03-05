Впервые День без гаджетов и Интернета придумали в Америке.

Первоначальный смысл этой даты — полный отказ от Всемирной сети хотя бы на сутки.

Немного позже в этот день вложили несколько другой смысл — полное отключение электроники на 24 часа.

По-хорошему, этот день надо провести не только без Интернета, но и без соцсетей, общения в мессенджерах и других способов быть онлайн.

Сомневаемся, что сегодня такие смельчаки отыщутся, так как гаджеты стали для многих из нас не просто средством связи, а рабочим инструментом.