Именно 5 мая 1992 года люди с ограниченными возможностями сразу из 17 государств устроили первый общеевропейский день борьбы за равенство прав.

Главный посыл праздника — сказать «нет» любым проявлениям дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ведь порой те, кого называют инвалидами, превосходят здоровых людей и по силе духа, и по физическим способностям.

Об этом красноречиво говорят и результаты российских паралимпийцев, которые традиционно занимают первые места на пьедестале почета.