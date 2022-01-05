Новогодние застолья постепенно подходят к концу.

Чтобы прийти в форму после употребления калорийной и не всегда здоровой пищи, был придуман новый праздник — Международный разгрузочный день.

Первый раз праздник был отмечен совсем недавно — 5 января 2018 года.

В отличие от Нового года отмечать этот день рекомендуется скромным столом, помня о балансе белков, жиров, углеводов и снижении калоража еды.

Продержаться хотя бы один день на таком рационе без булочек, конфет и алкоголя для собственного здоровья под силу каждому.