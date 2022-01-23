В населенных пунктах Лысогорского района не первые сутки ведутся работы по расчистке дорог от снега.

Задействованы 57 единиц техники, из них 20 тракторов и машин работают на межпоселковых дорогах и 17 единиц – на дорогах местного значения. Также ведутся работы на федеральной трассе.

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В связи с ухудшением погодных условий дорожным службам приходится наращивать силы. Особое внимание уделяется расчистке от снега автодорог, по которым осуществляется движение школьного транспорта, маршрутов и подъездов к социально-значимым объектам. А наиболее опасные участки дорог обрабатываются песко-соляной смесью.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах граждан призывают обращаться по телефону круглосуточной Единой дежурно-диспетчерской службы 8(84551)2-00-04 или 112, а также на «горячую линию» администрации Лысогорского района 8(84551)2-10-34.