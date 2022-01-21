62% жителей Саратовской области заметили положительные изменения в дорожной отрасли. Об этом сообщает Росавтодор со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ в декабре 2021 года.

— Нацпроект «Безопасные качественные дороги» обеспечил устойчивое развитие дорожного хозяйства России: 49% жителей российских регионов удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог в стране, а также отмечают улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры, — сообщается на сайте ведомства.

В 2021 году в Саратовской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано свыше 300 км трасс. Из них более 245 км – дороги регионального значения – 34 участка. Самый протяженный объект – дорога «Балашов — Романовка». В нормативное состояние привели 21 км, теперь вся трасса в нормативном состоянии.

В Саратове в порядок привели более 80 км дорог – 132 участка улично-дорожной сети. В 2021 году доля дорог в нормативном состоянии в саратовской агломерации составила 80,0% (854 км) при плановом значении 75,2%.

В Энгельсе в 2021 отремонтировали более 10 км дорог – это девять участков улично-дорожной сети.

Регионами-лидерами по удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог стали Чеченская Республика (85%), Севастополь (81%), Республика Крым (75%), Республика Северная Осетия-Алания (67%), Костромская область (66%), Кабардино-Балкарская Республика и Республика Татарстан (по 63%), Калининградская, Саратовская и Ивановская области (по 62%), Республика Марий Эл и Белгородская область (по 61%), Тюменская область и Республика Ингушетия (по 60%).

К основным положительным изменениям опрошенные отнесли увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры.

Более половины респондентов — 52% — указали на улучшение качества дорог внутри населенных пунктов за последний год, аналогичный показатель по региональным трассам — 58%. При этом повышение доступности городских дорог отметили 43% участников опроса, региональных — 48%.

Стоит отметить, что в 2017 году, на момент начала реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» процент региональных дорог в нормативном состоянии в Саратовской области составлял 9%.