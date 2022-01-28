Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о расчистке дорог в регионе

По состоянию на 07: 00 осадки наблюдаются в 20 районах области. Движение на федеральных и региональных автодорогах открыто.

На расчистке автодорог области работало 696 единиц техники (по муниципальным районам). Из них

на федеральных автомобильных дорогах – 198 единиц техники;

на региональных дорогах – 207 единицы техники;

на муниципальных дорогах (без учёта г. Саратова) — 291 единиц техники.

На региональных дорогах в Саратове для вывоза снега работало 240 единиц техники.

Использовано песко-соляной смеси массой 2266 тонн.