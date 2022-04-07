Праздновать Всемирный день здоровья предложили во Всемирной организации здравоохранения.

Идея понравилась. Дата прижилась.

Вообще само понятие «здоровый образ жизни», известная всем аббревиатура ЗОЖ, появилось в России в 1989 году. Его создателем является профессор-фармаколог Израиль Брехман.

Самые-самые зожники проживают на японском острове Окинава: 450 местных жителей разменяли вековой юбилей.

Средняя продолжительность жизни женщин на этом острове, которой там никого не удивишь, – 86 лет. Мужчины традиционно живут поменьше везде, даже на самом «здоровом» острове, в среднем до 78 лет.