Сегодня, 7 мая, в России работниками отраслей связи празднуется День рождения радио.

В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал первый в мире радиоприемник.

В 1945 году правительство СССР широко решило считать эту дату ежегодным Днём радио, утвердив его Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

Праздник отмечается не только в России. Его продолжают отмечать также в Беларуси, Армении и Киргизии.