Полиция поймала в Энгельсе мужчину, укравшего кошелек у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратова.

В полицию 14 февраля обратилась 73-летняя женщина. Она сообщила, что днем около магазина на проспекте Фридриха Энгельса, неизвестный мужчина открыто похитил у нее кошелек с деньгами, в которых лежала тысяча рублей.

Вором оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Он признался, что деньги потратил на личные нужды, а кошелек выкинул.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.