В саратовском музее боевой и трудовой славы 2 апреля состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер года-2020», которые были выбраны читателями газеты «АиФ-Саратов». Она входит в холдинг ООО «Волга-Медиа», генеральным директором которого является Мария Усова.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства области — министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, министр информации и печати области Светлана Бакал и депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев.

Всего награду получили 74 организации, учреждения и представители из разных отраслей — экономики, промышленности, здравоохранения, общественной жизни и культуры Саратовской области за свою деятельность по итогам 2020 года.

Отметим, что впервые саратовская редакция провела конкурс в 2008 году. Тогда по итогам читательского голосования победителями стали 11 предприятий. Со временем «Лидер» стал ещё одним брендом «АиФ — Саратов». В этом году ежегодная акция «Лидер года» проводится в 13-й раз.