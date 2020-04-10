Более 8,5 тысячи саратовцев ждут новые квартиры по действующей программе переселения. Об этом на своей странице в Инстаграм написал мэр Михаил Исаев.

Градоначальник напомнил о высоком проценте аварийных домов:

— Это подтверждается тем, что до 2012 года в областном центре насчитывалось порядка 300 аварийных домов, с 2012 по 2017 годы признано таковыми 374, а с 2017 по настоящее время — уже к ним прибавилось 298 домов. Таким образом в Саратове официально считаются аварийными 945 домов, а скольким жилым зданиям ещё необходимо пройти через эту процедуру — думаю, цифра не сильно меньше, — пишет Исаев.

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин дал указание ускорить процесс получения саратовцами достойного жилья.

— Вместе мы решим данную проблему, обеспечив людям достойный уровень жизни, — завершил мэр.