Поначалу праздник женской половины человечества не был так романтичен и миролюбив.
История даты берет свое начало в далёком 1857 году, когда в Нью-Йорке 8 марта состоялся «марш пустых кастрюль».
Шествие провели работницы-активистки текстильной промышленности Штатов. Тем самым американские женщины обратили внимание общественности на ущемление своих прав по гендерному принципу.
Текстильщицы с пустыми кастрюлями в руках требовали улучшения условий труда и повышения его оплаты.
В 1910 году немецкая революционерка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день.
Уже через 3 года его впервые отпраздновали в Российской империи.
Редакция интернет-издания «Новости Саратова» поздравляет всех своих читательниц с праздником! Желаем вам здоровья и счастья, и мирного неба над головой.