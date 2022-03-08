Поначалу праздник женской половины человечества не был так романтичен и миролюбив.

История даты берет свое начало в далёком 1857 году, когда в Нью-Йорке 8 марта состоялся «марш пустых кастрюль».

Шествие провели работницы-активистки текстильной промышленности Штатов. Тем самым американские женщины обратили внимание общественности на ущемление своих прав по гендерному принципу.

Текстильщицы с пустыми кастрюлями в руках требовали улучшения условий труда и повышения его оплаты.

В 1910 году немецкая революционерка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день.

Уже через 3 года его впервые отпраздновали в Российской империи.

Редакция интернет-издания «Новости Саратова» поздравляет всех своих читательниц с праздником! Желаем вам здоровья и счастья, и мирного неба над головой.