Специалисты Регионального оператора проанализировали уровень оплаты услуги по обращению с ТКО за декабрь прошедшего года среди юридических лиц по зоне деятельности I.

Самыми дисциплинированными плательщиками стали индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Марксовском районе с собираемостью более 200 процентов. Второе и третье место по добросовестности оплаты в данной категории занимают Духовницкий и Новоузенский районы. Данные показатели стали следствием оплаты долга за период свыше двух месяцев.

— Некоторые районы были в аутсайдерах прошлые месяца, а сейчас благодаря системным тотальным проверкам, большой досудебной работе, а также сотрудничеству с муниципальными властями фиксируется положительная динамика. Уровень оплаты 80 процентов предпринимателей превысил 100 процентов. Цифры показывают, что на конец года они оплачивали долги прошлых периодов. Работа с недобросовестными плательщиками продолжается, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Напомним, в связи с окончанием действия моратория, введенного Постановлением Правительства в случае неоплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО неприятным дополнением к сумме задолженности стала обязанность дополнительно оплатить пени и расходы, связанные с принудительным взысканием. Так, за каждый день просрочки платежа штраф составит 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в период с 31-го по 90-й день просрочки, а после 91 дня – 1/130 ставки от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Таким образом, копить долги и оплачивать вместе с суммой долга дополнительную сумму – обременительно.