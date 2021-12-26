Трагедия произошла 26 декабря в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили в региональном СУ СКР, около 11 утра на улице Студеной загорелась квартира на третьем этаже дома номер 4. 

После тушения 20 кв метров, как уточнили в областном ГУ МЧС, в квартире было найдено тело обгоревшей пожилой женщины. 

85-летняя женщина, хозяйка квартиры,  скончалась в спальне. Следователи выяснили, что очаг возгорания находился именно в спальне. Причина пожара устанавливается экспертами. 

Проверка продолжается. Назначен ряд экспертиз. 

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