Трагедия произошла 26 декабря в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили в региональном СУ СКР, около 11 утра на улице Студеной загорелась квартира на третьем этаже дома номер 4.

После тушения 20 кв метров, как уточнили в областном ГУ МЧС, в квартире было найдено тело обгоревшей пожилой женщины.

85-летняя женщина, хозяйка квартиры, скончалась в спальне. Следователи выяснили, что очаг возгорания находился именно в спальне. Причина пожара устанавливается экспертами.

Проверка продолжается. Назначен ряд экспертиз.