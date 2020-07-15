С начала 2020 года на пожарах в Саратовской области погибли 86 человек. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

В результате ЧП 86 человек погибли, 84 получили травмы. Напомним, одна из трагедий произошла вчера, 14 июля. Пастух гнал стадо в Новоузенском районе, на нем загорелась одежда, из-за чего он получил ожоги и скончался.

Из общего количество 1,354 тысячи случаев — это загорания травы.

Из-за жаркой погоды огнеборцы отправляются до 100 раз в сутки на вызовы, порой даже не заезжая в часть. За вчерашний день выездов было 76, из которых 39 — вспыхнувшая растительность в Краснокутском, Советском, Федоровском, Ершовском, Новоузенском, Аткарском, Марксовском, Петровском, Калининском, Дергачевском, Саратовском районах.