Есть, оказывается, и такой необычный праздник как День статического электричества.

Эта дата отмечается каждый год в разных странах 9 января.

Если вы подзабыли школьный курс физики, то напомним, что статическим электричеством называют совокупность явлений, связанных со свободным электрическим зарядом на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолированных проводниках.

В быту это явление широко распространено.

Достаточно поносить некотрое время шерстяную или синтетическую одежду, а затем снять ее с характерным треском и покалываниями небольших разрядов на коже.

Также при скатывании детей с пластиковых горок волосы на голове у них тут же встают дыбом, вызывая смех окружающих.