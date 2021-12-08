Сегодня, 8 декабря, состоялась жеребьевка номеров жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

Были распределены 90 квартир, из которых 38 – однокомнатных и 52 двухкомнатных. Все жилые помещения находятся в Заводском районе на улице Ладожская, 7.

Заказчиком по строительству дома выступало МКУ «Капитальное строительство». Сейчас дом построен и готовится для ввода в эксплуатацию.

После проведения процедуры жеребьевки желающие могли осмотреть полученные квартиры.