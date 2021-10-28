900 тыс. жителей области уже приняли участие во Всероссийской переписи населения.

Об этом на встрече с Валерием Радаевым сообщил руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов.

По районам в лидерах – Алгайский, Озинский, Романовский (в каждом из них переписаны более 70% жителей). В отстающих – Энгельсский район и г. Саратов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из 900 тыс. человек 206 тысяч переписались самостоятельно на портале Госуслуги. По всей области в 45 МФЦ организованы стационарные переписные участки, где работают волонтеры.

Радаев отметил: «Саратовской области нужно выходить на общероссийские показатели. Если нужна помощь и поддержка – обращайтесь, чтобы не было проблем с числом переписчиков. Особенно нужно увеличить процент переписавшихся через Госуслуги, для этого нужно лучше информировать жителей о такой возможности. Перепись – это государственная ответственность, и нам важно провести ее качественно и в срок».