На заседании организационного комитета «Победа» Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести». Почетное звание увековечит подвиг тружеников тыла в Великой Отечественной войне. Оно присваивается тем городам, жители которых внесли существенный вклад в Великую Победу, проявив массовый героизм и самоотверженность.

Начальник научно-организационного отдела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Олег Абакумов поделился впечатлениями о присвоении Саратову почетного звания «Город трудовой доблести».

— В Саратове непосредственно не велись боевые действия, однако труженики области внесли огромный вклад в победу над фашистской Германией. В годы Великой Отечественной войны в городе была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса страны.

В Саратов в военное время было эвакуировано более ста предприятий, что значительно усилило его промышленный потенциал. Практически все местные предприятия были переориентированы на выпуск военной продукции.

Рост военной продукции стал во многом возможным благодаря трудовой самоотверженности горожан. В дни героических боев на Волге все саратовские заводы выполняли суточные задания до 345 процентов.

Решение Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» нашему родному городу Саратову побуждает еще раз вспомнить подвиг рядовых тружеников, ковавших Победу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, создававших оборонительные укрепления на подступах к городу, ухаживавших за ранеными в госпиталях, помогавших организовать работу эвакуированных в город предприятий и учреждений. Этот подвиг не будет забыт! — говорит он.

Отметим, что в связи с присвоением почетного звания в Саратове должны установить стелу, где будет изображен герб города и выгравирован текст Указа Президента РФ. А в дни массовых праздников 1 и 9 Мая, а также в День города — будут запускать салюты.

Руководству городов трудовой доблести предписывается сохранять военно-историческое и трудовое наследие и заботиться о патриотическом воспитании молодежи.