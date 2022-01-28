Рациональных аргументов в пользу продолжения нынешнего курса не осталось, поэтому единственное, что может противопоставить оппозиции Кремль, — это эмоции.

Отсюда та истеричность, которая выплеснула далеко за пределы сферы, где ей существовать дозволительно, и проникла туда, куда в нормальные времена её на пушечный выстрел не подпускали, — например, в МИД.

Представители режима истерят не столько с тем, чтобы других убедить, — эта задача для них становится сейчас совсем неподъёмной, — сколько ради того, чтобы заглушить голос собственного разума.

Потому что начни они спокойно размышлять — их ведь просто парализует от осознания того, куда они страну завели. Приходится кричать, буквально биться в истерике.

Это у них такой Ultima ratio.

Фото: Новые Известия