Поступление в вуз — очень важный и ответственный этап для абитуриентов. Стать на один шаг ближе к профессии мечты поможет Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Вуз организует набор слушателей на 30-часовую программу для подготовки к вступительному испытанию профессиональной направленности «Экономика» (для поступающих на специальность «Таможенное дело»).

Программа курса составлена ведущими преподавателями ПИУ РАНХиГС. Все вопросы, рассматриваемые на занятиях, внесены в программу вступительного испытания по «Экономике».

Набор слушателей осуществляется до 16 июля 2022 года.

Стоимость курса составляет 4900 рублей.

Узнать больше и записаться на курсы можно в официальной группе ВКонтакте «Абитуриенты РАНХиГС | Саратов», по телефонам 8-800-234-84-64, (8452) 65-37-30 или заполнив форму регистрации на сайте Института (piu.ranepa.ru) в разделе «Анонсы».