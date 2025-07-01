Абитуриенты подали свыше двух тысяч заявлений на поступление в Вавиловский университет

По данным приемной комиссии Вавиловского университета за десять дней с начала приемной кампании поступило 2013 заявлений от абитуриентов. Из них на программы бакалавриата и специалитета – 1932 заявления, на программы магистратуры – 81 заявление.

Наибольшей привлекательностью пользуются такие направления подготовки и специальности, как:

35.03.06 Агроинженерия – 161 заявлений.

09.03.03 Прикладная информатика – 155 заявлений.

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника – 146 заявлений.

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника – 126 заявлений.

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование – 121 заявлений.

36.05.01 Ветеринария – 110 заявлений.

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства – 87 заявлений.

08.03.01 Строительство – 83 заявления.

21.03.02 Землеустройство и кадастры – 83 заявления.

Абитуриенты также подали 43 заявки на целевое обучение, из них бакалавриат и специалитет — 32 заявления, магистратура — 11 заявлений.



Напомним, что в рамках реализации федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И.Вавилова открыты новые специальности и направления подготовки, выпускники которых сегодня особенно востребованы на рынке труда. Среди них — генетика, гидромелиорация, прикладная и биоинформатика, агрохимия, садоводство.



Также студенты вуза получают знания и навыки в области цифровизации сельского хозяйства, искусственного интеллекта и программирования систем для агропромышленного комплекса. Университет предоставляет своим студентам возможность наряду с профильным образованием получить второй диплом IT-специалиста.

В прошлом году более 300 выпускников получили дополнительно второй диплом. В этом обучается уже почти 600 студентов по трем программам.



Благодаря программе «Агростартап» Вавиловский университет предоставляет возможность студентам на наших производственных площадках реализовать свой проект, получить грантовую поддержку и запустить собственный бизнес. Более 900 студентов прошли организованные университетом тренинги, акселерационные программы по итогам которых подготовлен 131 проект. Поданы 474 заявки на конкурс «Студенческий стартап» — это лучший показатель среди аграрных вузов Минобрнауки России. Более 30 победителей с грантовой поддержкой в 1 млн. рублей.



При поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина в университете создан и в этом году уже начал работу Военный учебный центр. У молодых людей есть возможность пройти обязательную службу в армии во время обучения и после выпуска сразу приступить к трудовой деятельности.

Подать документы можно очно в приемной комиссии по адресу: г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина зд.4, стр.3, а также через Единый портал государственных услуг, воспользовавшись сервисом «Поступление в вуз онлайн».



Приемная комиссия открыта для абитуриентов с 20 июня 2025 года, есть возможность задать вопросы по телефону: 8 (8452) 26-50-78, 677-667 или на адрес электронной почты pk@vavilovsar.ru

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