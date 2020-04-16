На главной странице официального сайта ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» (http://kvs-saratov.ru/) стартовал опрос, в ходе которого компания планирует определить наиболее значимые проблемы, требующие особого внимания на данном этапе. Любой желающий может выбрать из 9 пунктов 3, по его мнению, наиболее важные. После подведения итогов руководство предприятия будет планировать свою деятельность на краткосрочную перспективу.

Среди предложенных вариантов на выбор обозначены следующие:

— Перебои с подачей чистой питьевой воды;

— Засоры канализации;

— Качество воды;

— Нарушение работ по благоустройству и длительные сроки проведения восстановительных работ;

— Открытые колодцы (воровство люков);

— Высокие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения;

— Некорректность начисления в платежных документах;

— Неудобное расположение офисов обслуживания, пунктов приема и начисления платежей;

— Ненадлежащее обслуживание по телефонам контакт-центра.

Итоги опроса будут подведены 15 мая текущего года. Приглашаем всех желающих принять участие в опросе!